Twitter weert vanaf volgende maand alle politieke advertenties

Twitter doet alle politieke advertenties in de ban. Politici kunnen in de toekomst niet meer adverteren op het platform, zegt het bedrijf. Het sociale netwerk vindt dat politici het bereik van hun boodschap niet moeten kunnen kopen, maar organisch moeten verkrijgen.

De beslissing werd bekend gemaakt door Twitter-ceo Jack Dorsey in een serie tweets. "We vinden dat het bereik van een politiek bericht moet worden verdiend, niet gekocht", schrijft hij. "Een bericht wordt groot omdat mensen besluiten het te delen of om een account te volgen. Die beslissing moet niet worden beïnvloed door geld." Bepaalde advertenties worden volgens Dorsey nog wel toegestaan. Als voorbeeld noemt hij advertenties waarin mensen worden opgeroepen te gaan stemmen. De nieuwe regels gaan vanaf 22 november in. Op 15 november maakt Twitter het volledige beleid openbaar, zegt Dorsey.

Dorsey zegt dat de regels niet alleen van toepassing zijn op advertenties van politieke kandidaten, maar op alle politieke issues. Dat kunnen bijvoorbeeld ook advertenties zijn van groeperingen die over bepaalde wetgeving adverteren. "We overwogen om alleen advertenties van kandidaten tegen te gaan, maar met ads over issues is dat te omzeilen", schrijft Dorsey. "Bovendien is het niet eerlijk dat iedereen advertenties kan maken op basis van zulke issues, maar dat politieke kandidaten dat niet zouden kunnen." Dorsey zegt ook dat er meer regulering nodig is voor politieke advertenties. Hij maakt daarbij niet duidelijk of hij politieke maatregelen bedoelt, of vanuit de industrie of juist op Twitter specifiek. "Advertentietransparantie is een stap vooruit, maar niet genoeg. Het internet biedt veel mogelijkheden, en beleidsmakers moeten vooruit kijken om voor een level playing field te zorgen."

In zijn tweets zegt Dorsey ook dat het 'niet geloofwaardig is' dat Twitter wel probeert misinformatie tegen te gaan, maar dat dat plotseling geen probleem is als iemand voor een advertentie betaalt. Hoewel Dorsey Facebook daarbij niet bij naam noemt lijkt dat wel een directe sneer naar die concurrent te zijn. Facebook kwam de laatste maanden flink onder vuur te liggen van de politiek omdat het bedrijf besloot politieke advertenties niet te factchecken. Daardoor zouden politici in advertenties kunnen liegen zonder dat Facebook zulke berichten zou verwijderen of te labelen als nep. Facebook-medewerkers schreven daarop een brief aan ceo Mark Zuckerberg met kritiek op dat beleid. Facebook blijft echter achter dat beleid staan, blijkt uit een opiniestuk in USA Today.