Nieuwe game Control van Alan Wake-ontwikkelaar komt op 27 augustus op de markt

Control, de nieuwe game van Remedy Entertainment, komt op 27 augustus uit voor Xbox One, PS4 en Windows. De releasedatum stond per ongeluk een tijdje op de Xbox Store. De Finse ontwikkelaar heeft kenbaar gemaakt dat de datum klopt.

Remedy, dat in het verleden Max Payne, Alan Wake en Quantum Break op de markt bracht, geeft de bevestiging aan onder andere Eurogamer. Kort geleden werd bekend dat de Windows-versie van Control via de Epic Games Store verkocht zal worden en niet Steam. Epic Games haalt sinds de introductie van zijn eigen winkel meer exclusieve titels binnen.

Aan de E3 2018-trailer van Control te zien, wordt de game een third person shooter in een bovennatuurlijke wereld. Protagonist Jesse Faden is hoofd van het Bureau of Control, een overheidsorgaan dat opgezet is om paranormale gebeurtenissen te onderzoeken. In de game is echter het hoofdkwartier van de organisatie overgenomen door iets bovennatuurlijks.

Control zal ook gebruikmaken van de raytracing-technologie in de Geforce RTX 2000-videokaarten. Meer informatie over Control heeft Remedy op een daarvoor aangewezen YouTube-kanaal staan. Ook heeft Tweakers ten tijde van E3 2018 een preview van de game gemaakt.