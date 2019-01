Netflix verhoogt prijzen met 13 tot18 procent in de VS

Netflix heeft nieuwe prijsverhogingen aangekondigd voor Amerikaanse klanten. De maandprijzen van de drie abonnementen gaan met enkele dollars omhoog. Het tarief voor het Standaard-abonnement stijgt procentueel gezien het meest.

Nieuwe Amerikaanse klanten voor Netflix Basic, het eenvoudigste abonnement voor een enkel scherm in sd, gaan voortaan 9 in plaats van 8 dollar betalen. Dat is een stijging van 12,5 procent. Voor het Standaard-abonnement, voor twee schermen en hd, betalen klanten maandelijks 13 in plaats van 11 dollar, een toename van 18,2 procent. Ook de maandprijs van Premium gaat omhoog, van 14 naar 16 dollar, oftewel met 14,3 procent.

De prijsstijging geldt per direct voor nieuwe klanten, maar voor bestaande klanten voert Netflix deze in de komende drie maanden door. In eerste instantie geldt dat deze alleen voor de VS aangekondigd is, maar de verwachting is dat Netflix ook in andere markten binnen afzienbare tijd de prijzen verhoogt. Dat gebeurde bij voorgaande verhogingen in de VS ook.

Het is de vierde keer in zijn bestaan als streamingdienst dat Netflix de prijzen verhoogt. De vorige prijsstijging dateert van oktober 2017, toen Premium bijvoorbeeld van 12 naar 14 euro ging, een stijging van 17 procent. Bij vorige prijsverhogingen keerden relatief weinig klanten de dienst de rug toe, waardoor Netflix zich gesterkt ziet hogere maandbedragen te vragen. Het bedrijf zei bij de vorige verhoging dat het geld nodig is om meer exclusieve tv-shows en films toe te voegen. Netflix ziet zich tegelijkertijd geconfronteerd met steeds meer concurrentie. Onder andere Disney en in de VS NBC komen met diensten voor streaming video.