Dell wil dit jaar Alienware 55"-oled-monitor met 4k-120Hz-paneel uitbrengen

Dell is van plan om een oledmonitor voor gamers uit te brengen onder zijn Alienware-merk. Op de CES toont de fabrikant een prototype van het scherm. Dell zegt niet welk oled-paneel er wordt gebruikt, maar gezien de specificaties lijkt het om een LG-paneel te gaan.

Dell wil het Alienware 55"-oled-scherm in de markt zetten als een monitor voor gamers. Tot nu toe zijn oled-schermen van dat formaat alleen te vinden in tv's. Er zijn inmiddels ook al monitoren van 65", de Nvidia Big Format Gaming Displays, maar die gebruiken lcd-panelen.

De oled-monitor zal voorzien worden van displayport 1.4-aansluitingen, waarmee het mogelijk moet zijn om de 4k-resolutie met 120Hz aan te sturen. Aan de achterkant van het scherm zit een ledstrook en een verlicht Alienware-logo. Het ontwerp komt overeen met dat van de Alienware m51-laptop, die Dell ook op de CES presenteerde.

Dell demonstreert de monitor op de CES niet in combinatie met games. Er worden hdr-video's op getoond en dat ziet er zoals verwacht vergelijkbaar uit als het beeld van oled-tv's van bijvoorbeeld LG. Wat de monitor gaat kosten is nog niet bekend, maar Dell zegt dat het 55"-scherm in de tweede helft van dit jaar op de markt komt.

Ook gaat Dell meer laptops met oled-scherm uitbrengen. Zowel de XPS 15, Alienware m15 en Dell G5 krijgen een optie voor een 4k-oled-paneel van 15,6". Daarbij gaat het om 60Hz-panelen. Vermoedelijk zijn dit panelen die door Samsung worden gemaakt, maar Dell wil daarover niets prijsgeven. In de VS komt de oled-optie voor de laptops vanaf maart beschikbaar, tegen een nog onbekende prijs.