Augmented reality-platform Google ARCore zal ook werken op Galaxy S8+ en Note 8

ARCore, Googles platform voor augmented reality, zal ook werken op de Samsung Galaxy S8+ en Note 8, in aanvulling op de Galaxy S8. Dat heeft Samsung bekendgemaakt op een eigen ontwikkelaarsconferentie.

Het gaat volgens Samsung om een 'stragegische samenwerking' met Google. De zoekgigant had tot nu toe aangekondigd dat ARCore werkt op de eigen Pixel-telefoons en op de Samsung Galaxy S8.

ARCore bevindt zich nog in de testfase. Het gaat om een platform dat apps mogelijk moet maken die werken met augmented reality, het toevoegen van virtuele objecten aan het camerabeeld van een smartphone. Het uitbreiden van de ondersteuning voor ARCore moet per toestel verlopen, want het framework moet specifieke data krijgen uit sensors en de camera. Daarvoor is info nodig die Google uitleest met gespecialiseerde hardware. Daarom moet de zoekgigant elke variant van elk toestel apart toevoegen en dat kost tijd.

Google kondigt ARCore vorige maand aan, ogenschijnlijk in reactie op ARKit van Apple. De zoekgigant werkte afgelopen jaren aan Tango, een platform voor augmented reality dat sensoren als een fisheye-lens nodig had op smartphones. ARKit werkt echter met bestaande iPhones. ARCore is een uitgeklede versie van Tango, met minder features. Het werkt daardoor in tegenstelling tot Tango wel op al uitgebrachte telefoons met enkel een camera en een gyroscoop. Tweakers publiceerde vorige maand een achtergrondverhaal over ARCore.