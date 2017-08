Specificaties van Samsung Galaxy J7+ met dual-camera duiken op

Er zijn afbeeldingen en specificaties opgedoken van een onaangekondigde Samsung-smartphone met de naam Galaxy J7+. Het toestel zou een 5,5"-scherm krijgen, en aan de achterkant twee camera's hebben, van 13 megapixels en 5 megapixels.

De informatie is online gezet door een Thaise website, die er ook renders van de smartphone bij plaatste. Het lijkt te gaan om marketingmateriaal van Samsung, wat erop wijst dat een aankondiging aanstaande is. De 13-megapixel- en 5-megapixelcamera aan de achterkant hebben respectievelijk een diafragma van f/1.7 en f/1.9, en er is tevens ondersteuning voor het bij de Galaxy Note 8 geïntroduceerde Live Focus. Aan de voorkant is er nog een 16-megapixelcamera.

Verder heeft het 5,5"-scherm een resolutie van 1920x1080 pixels en een niet nader beschreven octacoreprocessor met een kloksnelheid van 2,4GHz. Het ram bedraagt 4GB, en het opslaggeheugen bedraagt 32GB, al is dat laatste nog uit te breiden met micro-sdkaarten met een capaciteit tot 256GB. Tenslotte heeft de accu een capaciteit van 3000mAh en is de software gebaseerd op Android 7.1.1.

Samsung heeft de behuizing opgetrokken uit een metalen unibody, en heeft daarbij ook een vingerafdrukscanner ingebouwd, aldus de Thaise bron. De Galaxy J7+ zou beschikbaar moeten komen in de kleuren zwart, roze en goud, voor een nog onbekende prijs.

De nog onaangekondigde smartphone lijkt een opvolger te moeten worden voor de gewone Galaxy J7. Deze heeft ook een 5,5"-scherm en een metalen unibodybehuizing, maar beschikt niet over dual-camera's aan de achterkant.