Door Arnoud Wokke, dinsdag 18 april 2017 07:46

Er zijn foto's online verschenen van een prototype van de Samsung Galaxy S8+. Het model heeft daarop een verticaal geörienteerde dubbele camera, terwijl aan de achterkant geen vingerafdrukscanner zichtbaar is. De uiteindelijke versie heeft de dubbele camera niet.

De dubbele camera heeft twee lenzen die op het oog iets verschillen, terwijl onder de camera's de flitser te zien is samen met een ander element, vermoedelijk de hartslagsensor. De foto's, die Weibo-gebruiker Zealer online zette, tonen een werkend model en geen dummy.

De foto's lijken aan te tonen dat Samsung inderdaad experimenteerde met een dubbele camera aan de achterkant van de S8+. De informatie maakt niet duidelijk wat de meerwaarde had moeten zijn van de tweede sensor. Er zijn diverse toepassingen voor dubbele camera's, waaronder het mogelijk maken van zwart-wit-foto's of een andere beeldhoek.

Daarnaast is de vingerafdrukscanner niet zichtbaar aan de achterkant. Vermoedelijk ging de fabrikant er nog vanuit dat het zou lukken om de scanner in het scherm te zetten, iets dat uiteindelijk niet is gebeurd. Door de dunne bezels komt de vingerafdrukcanner in de knel.

Samsung brengt de Galaxy S8 en S8+, beide zonder dubbele camera, deze week uit. Het goedkoopste model zal verkrijgbaar zijn voor 799 euro, terwijl Samsung voor de S8+ 899 euro zal vragen.