Tweakers Podcast #111 - Overal datalekken, Switch-sporten en de Samsung-dynastie

Het lijkt wel alsof elke dag wel een nieuwtje opduikt over een techbedrijf dat zijn databeveiliging niet goed op orde heeft. Onlangs weer met onder meer NLAlert en Xiaomi. Maar zijn er echt meer datalekken dan normaal? En heeft het effect op de keuzes die we maken?

Daarover hebben we het onder meer in deze aflevering van de Tweakers Podcast. Jurian praat ons bij over hoe hij zijn lichaam weer op de rit krijgt na Covid-19, met Ring Fit op de Switch. Dat doet hij vanaf een verder lege redactie, die op dit moment nog wel meer rust biedt dan de werkplek thuis.

Arnoud legt uit hoe een keuze van een van de topmannen van Samsung de toekomst van het bedrijf drastisch zou kunnen veranderen. Dat heeft te maken met de ingewikkelde relatie tussen Samsung, de bezittende familie en ook de Zuid-Koreaanse overheid. Daarbij komt Arnouds boekentip van enkele weken terug ook weer even ter sprake.

Tijs vraagt zich af hoe een film met Tom Cruise op het International Space Station eruit zal zien, want die gaat er mogelijk komen. De acteur is betrokken bij een project dat wil gaan filmen op het ISS, en NASA lijkt er voor open te staan. Wout snapt tot slot niet helemaal goed waarom Microsoft Windows 10X nu toch naar laptops gaat brengen, naast de eerder geplande dualscreen-apparaten.

00:00 Opening

01:34 Jurian blijft gezond met Ring Fit

09:10 Gaat Tom Cruise naar het ISS?

14:45 De Samsung-dynastie komt ten einde

23:14 Tweakers steunt IT4Kids om kinderen een leerkans te geven

27:07 Wat is Microsoft van plan met Windows 10X?

32:09 Wat was er met NL-Alert en Xiaomi?

45:05 Zijn er tegenwoordig meer datalekken dan vroeger?

49:34 Maken we door datalekken andere keuzes?

58:06 Sneakpeek

Shownotes

Geoffrey Cain - Samsung Rising

