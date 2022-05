Google heeft een update voor versie 7.3.4 van Google Earth uitgebracht. Dit programma stelt je onder meer in staat om vanuit de ruimte in te zoomen op een groot aantal bezienswaardigheden en deze in detail te bekijken, waaronder steden, maar ook objecten onder de zeespiegel en zelfs op Mars. Ook is het mogelijk om een route te plotten en deze te printen. Vanaf versie 7.0 is het mogelijk om steden in 3d te bekijken en is er een tourguide. De changelog voor deze release ziet er als volgt uit:

This release features a number of improvements, the highlights of which include: Fixes for 3D controller devices on Mac and Windows.

Resolves navigation bugs in Street View mode.

Fixes distorted rendering of Street View imagery.

Improved support of new map layers.

Faster performance when importing GeoTIFF files.

Accurate positioning of stars and night sky background.

Improved compatibility with recent Linux versions.

Security updates and fixes.

Other fixes and enhancements.