Versie 4.11 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Viewer: Allow right clicking on the scrollbar to easily access commonly used scrolling shortcuts.

Edit book: Preview panel: Allow right clicking on images to edit them.

Add a new Quick select action to quickly select a virtual library with a few keystrokes. Activated by Ctrl+t or the Virtual library menu.

Viewer: Calculate default column widths based on current font size.

Viewer: Add a control to quit the viewer useful on touchscreens. Closes tickets: 1862441.

Viewer: Add shortcut for showing metadata ( Ctrl + N ).Closes tickets: 1862432. Bug fixes Viewer: Fix a regression that broke detection of pop-up footnotes using EPUB 3 markup.

Viewer: Fix current reading position not preserved when changing preferences and auto scroll is active. Closes tickets: 1863438.

Viewer: Fix stopping autoscroll at end of chapter not stopping next chapter jump. Closes tickets: 1863487.

Fix for viewer window going off screen even when not restoring window geometry

Edit book: Fix syntax highlighting for break-(before|after). Closes tickets: 1863020.

Fix drag and drop of some image files onto edit metadata dialog not working. Closes tickets: 1862440.

Conversion pipeline: Fix styles applied via selectors to the <html> element being ignored. Closes tickets: 1862401.

Bulk metadata edit: Fix clear series not resetting series index.

Fix clicking on author name in book details panel to search in Goodreads not working if author has more than two parts in his name. Improved news sources New York Times